تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، وذلك بعد الفوز على المنتخب العراقي برباعية لهدف في دور الثمانية مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدفين لهدف، حيث كان المنتخب العراقي بادر بالتسجيل في الدقيقة الخامسة، ونجح اللاعب نواف الجدعاني في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي بالدقيقة الـ28، ثم أضاف اللاعب طلال حاجي الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وكان المنتخب العراقي بادر بالتسجيل في الدقيقة الخامسة، ونجح اللاعب نواف الجدعاني في إحراز هدف التعادل لـ المنتخب السعودي بالدقيقة الـ28، ثم أضاف اللاعب طلال حاجي الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ملخص مباراة السعودية والعراق:

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح المنتخب السعودي بإضافة الهدف الثالث عبر اللاعب طلال حاجي بالدقيقة الـ59.

وواصل الأخضر تألقه، ليضيف الهدف الرابع عبر اللاعب طلال حاجي الذي سجل “الهاتريك” بالدقيقة الـ68.

وعبر الأخضر لنصف نهائي كأس العرب للناشئين، ليواجه المنتخب الجزائري في دور الأربعة يوم الاثنين المقبل.