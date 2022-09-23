Icon

شهادات عن الملك عبدالعزيز: رزانة وحزم وخطابة Icon نحات يصنع مجسمًا لـ ولي العهد بوزن 92 كجم Icon انطلاق استفتاءات الانضمام لروسيا بـ4 مناطق أوكرانية Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنَين من تايلند للسعودية Icon 10 مشاريع ضخمة تعيد رسم صورة السعودية Icon واس تحصد 3 جوائز تميز Icon قائمة أخضر الصالات بكأس آسيا 2022 Icon راشفورد مرشح لجائزة لاعب الشهر Icon بداية قوية لمدربي الكبار في دوري روشن Icon خالد بن سلمان: وساطة ولي العهد تؤكد تبنيه المبادرات الإنسانية Icon

جديد الأخبار

الرياضة

العالم

حساب المواطن

وظائف

الترفيه

المجتمع

صوت المواطن
1h

احتفالات خاصة بـ #اليوم_الوطني_السعودي_92  بالرس
.
.
رصد : @al3mri009
.
#اليوم_الوطني_السعودي_92  #هي_لنا_دار #صحيفة_المواطن

1h

عروض الألعاب النارية تضيء سماء حفر الباطن احتفاء باليوم الوطني 92
.
.
.
رصد : @fawaz749
.
.
#اليوم_الوطني_السعودي_92 #اليوم_الوطني_السعودي #حفر_الباطن #صحيفة_المواطن

1h

هيرفي رينارد غاضب من التحكيم
https://www.almowaten.net/?p=4579441

1h

مشروع البحر الأحمر يضع السعودية في الطليعة
https://www.almowaten.net/?p=4578339

2h

إصابة ياسر الشهراني تثير القلق
https://www.almowaten.net/?p=4579367

2h

بروق قوية بين رجال ألمع والدرب
https://www.almowaten.net/?p=4579369

2h

شوارع الدرعية تشهد مسيرة للدراجات والعربات
https://www.almowaten.net/?p=4579395

2h

لوحة جمالية في سماء عرعر
https://www.almowaten.net/?p=4579345

2h

خبر سار لـ الهلال
https://www.almowaten.net/?p=4579287

2h

شوط أول سلبي لـ منتخب السعودية
https://www.almowaten.net/?p=4579307

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في أول لقاء ودي بتوقف سبتمبر

المنتخب السعودي يتعادل سلبًا أمام الإكوادور

2022-09-23 الساعة 11:40
المنتخب السعودي يتعادل سلبًا أمام الإكوادور
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة المنتخب السعودي أمام الإكوادور بالتعادل السلبي، وذلك في أول لقاء ودي بتوقف سبتمبر الدولي.

المنتخب السعودي يتعادل:

وشهد الشوط الأول ضغطًا هجوميًّا من منتخب الإكوادور، وسط تألق مميز من الحارس محمد العويس، حيث تصدى لأكثر من كرة من قبل لاعبي الإكوادور. ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الشوط الثاني، استمر تألق محمد العويس الذي زاد عن مرماه ببسالة عند حلول الدقيقة الـ60، وحرم منتخب الإكوادور من تسجيل الهدف الأول. المنتخب السعودي - السعودية والإكوادور ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل الأخضر للإكوادور:

وكان رينارد اختار تشكيل الأخضر للمباراة مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، رياض شراحيلي، سامي النجعي، سالم الدوسري، هتان باهبري، فراس البريكان”. المنتخب السعودي - السعودية والإكوادور أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من “محمد اليامي، فواز القرني، نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، أحمد بامسعود، حسان التمبكتي، عوض الناشري، علي الحسن، محمد كنو، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، هارون كمارا”. ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة بنهائيات كأس العالم في قطر خلال شهر نوفمبر المقبل. المنتخب السعودي - السعودية والإكوادور  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
إنّضم الى المحادثة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يغلي
الرياضة

النصر يغلي

الرياضة
وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي...
المراسلون

وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء في تخصصي...

المراسلون
تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع...
أخبار 13 منطقة

تعريف طالبات عسير بـ150 وظيفة في مشروع...

أخبار 13 منطقة
عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ...
الرياضة

عبدالله بن زنان: النصر تقدم باحتجاج لحفظ...

الرياضة
السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر...
العالم

السيستاني: تشكيل الحكومة العراقية تأخر طويلا والصدر...

العالم
نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح...
جديد الأخبار

نزاهة تنفي وجود خلل بإحدى شحنات لقاح...

جديد الأخبار
#طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم...
جديد الأخبار

#طريق_الموت_حايل_الشملي يواصل حصد الأرواح : وفاة معلم...

جديد الأخبار
مدرب الأرجنتين يترك منصبه عقب نهائي كأس...
كأس العالم

مدرب الأرجنتين يترك منصبه عقب نهائي كأس...

كأس العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه