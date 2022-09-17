وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة إليكانتي الإسبانية قبل قليل؛ وذلك لإقامة معسكر فترة التوقف الدولي في سبتمبر، حيث يتخلله مواجهتان وديتان للأخضر تحضيرًا لكأس العالم 2022 في قطر.

وكشف الحساب الرسمي للأخضر عبر “تويتر” عن وصول بعثة الأخضر إلى إسبانيا، حيث سيكون المعسكر خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري. وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الثانية مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

قائمة المنتخب السعودي لمعسكر سبتمبر:

وكان رينارد استدعى (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.