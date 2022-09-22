تواصلت تحضيرات المنتخب السعودي، أمس الأربعاء، في معسكره الذي يقام حاليًّا في مدينة أليكانتي الإسبانية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

مباراتان لـ المنتخب السعودي:

الأخضر سيواجه منتخب الإكوادور غدًا الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، فيما ستكون مباراته الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه.

تفاصيل التدريب:

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد.

وكان سلمان الفرج اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي، كما يواصل “الأخضر” استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.