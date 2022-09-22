يُعد اللاعب محمد كنو واحدًا من أبرز لاعبي خط الوسط سواء مع الهلال أو المنتخب السعودي في السنوات الأخيرة.

وكان كنو تم إيقافه بقرار من غرفة فض المنازعات في مطلع مايو الماضي ولمدة 4 أشهر بسبب توقيعه عقد الانضمام لـ النصر والتجديد لـ الهلال في آن واحد.

إنقاذ محمد كنو

اللاعب الدولي لم يخض أي مباراة مع الهلال على المستوى الرسمي وكذلك مع الأخضر، لكن انضمامه لقائمة المنتخب السعودي بالفترة الأخيرة أنقذت مسيرته، حيث كانت العقوبة تهدده بالاستبعاد من قائمة الأخضر خاصة أن كأس العالم سينطلق بعد شهرين من الآن.

كنو من المفترض ستكون نهاية فترة إيقافه خلال الشهر الحالي ليُكمل 4 أشهر وهي المدة التي وقعت عليه بقرار من غرفة فض المنازعات.

وسيخوض كنو مباريات مع الأخضر خلال الفترة الحالية، أملًا في المشاركة بنهائيات كأس العالم في قطر.