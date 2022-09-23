أنهى المنتخب السعودي الأول أمس الخميس استعداداته لمواجهة منتخب الإكوادور وديًا مساء اليوم الجمعة على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

تدريب المنتخب السعودي

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء الخميس حصة تدريبية على “ملعب منتجع لافينكا”، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي “هيرفي رينارد” حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الأخضر لـ مباراة الإكوادور مكونًا من: ” محمد العويس في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، علي البليهي، ياسر الشهراني، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، سامي النجعي، سالم الدوسري، فراس البريكان”.