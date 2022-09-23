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#اليوم_الوطني_السعودي_92
#هي_لنا_دار٩٢ #صحيفة_المواطن

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حصاد اليوم
الرؤية فتحت آفاقًا لامحدودة أمام الطيران

المهنا: السعودية احتلت مكانها المستحق عالميًا

2022-09-23 الساعة 2:17
المهنا: السعودية احتلت مكانها المستحق عالميًا
المواطن - الرياض

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رفع الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 92.

يوم فخر: 

وقال المهنا “إن اليوم الوطني السعودي هو يوم فخر للسعوديين، وفرصة للتعبير عن صدق الحب والولاء والانتماء، خاصة والجميع يرى أن بلادنا تعيش ازدهارًا وتقدمًا ونموًا اقتصاديًا، وتماسكًا اجتماعيًا، في وقت يعاني فيه العالم من أزمات متعددة”. وأكد المهنا أن المملكة وفي ظل توجيه القيادة الحكيمة؛ انطلقت في رحلتها لتحتل مكانها المستحق بين مصاف دول العالم الأولى في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطيران، مدللًا على ذلك بالنمو الذي شهده القطاع في العام 2022.

آفاق لامحدودة: 

وأوضح المهنا أن رؤية 2023 فتحت آفاقًا لا حدود لها أمام قطاع الطيران وشركات الطيران الوطنية، حيث تعد استراتيجية الطيران المدني بأهدافها المتمثلة في ربط مدن المملكة مع 250 وجهة دولية مباشرة والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًا عبر كافة مطارات المملكة؛ نقلة لقطاع الطيران السعودي، وحافزًا للشركات الوطنية لتوسيع وجهاتها وتعزيز أساطيلها الجوية.

دعم الحكومة: 

وأوضح أن الدعم الذي قدمته حكومة خادم الحرمين كان السبب الأول في مساعدة قطاع الطيران السعودي على تجاوز تداعيات جائحة كورونا، بل والنمو، بينما تعاني قطاعات الطيران في مختلف دول العالم للاستمرار والعودة لأرقام ما قبل الجائحة، مشيرًا إلى خطوات متعددة لدعم القطاع مثل برنامج الربط الجوي، ومؤتمرات ومعارض الطيران المتعددة، التي تهدف لرسم مستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون رائدًا على مستوى المنطقة والعالم.
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