أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة المتاجر المتنقلة التي تسهم في توفير بيئة جاذبة تسرع الوصول إلى العملاء في الطرق والأماكن العامة بخدمات وتجهيزات متكاملة، دون تأثير على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

ودعت وزارة الموارد البشرية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، على الاستفادة من خدمة المتاجر المتنقلة، بهدف ممارسة نشاطهم التجاري بشكل آمن وفعال، من خلال منصة بلدي.

وبينت الوزارة أن خدمات منافذ البيع المتنقلة تتيح 4 مميزات وهي كالآتي :

1: إصدار رخصة منفذ بيع داخل سوق معتمد.

2: إصدار رخصة منفذ بيع داخل حديقة.

3: تجديد وتعديل وإلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل.

4: أما خدمات رخصة العربات المتنقلة توفر إصدار وتعديل وتجديد وإلغاء رخصة العربات المتنقلة.