قال المتحدث باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إنه لا يوجد أي اختلاف حول شروط استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بعد إعادة فتح الاستقدام إلى المملكة، بما فيها العمالة المنزلية بداية من 7 نوفمبر 2022م.

آليات تعزيز وتجويد الحقوق:

وأضاف متحدث الموارد البشرية خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج نشرة الرابعة المذاع على قناة العربية أنه تم إعادة النظر فقط في بعض الآليات الخاصة بتعزيز وتجويد جانب حقوق كافة الأطراف من الجانبين.

لا تغيير في الرواتب:

ولفت إلى أنه لا يوجد أي تغيير حتى الآن على أجور رواتب العمالة المنزلية من الفلبين.