وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك التنمية الاجتماعية، برعاية معالي نائب الوزير لقطاع التنمية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.

مثّل الوزارة في توقيعها وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي والتمكين المهندس سلطان بن جريس الجريس، ومن جانب بنك التنمية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال سلطان بن عبدالعزيز الحميدي.

تأهيل مستفيدي الضمان

وتهدُف الاتفاقية إلى بناء علاقة إستراتيجية بين الطرفين من خلال إطلاق برنامج مشترك يدعم المسجلين في الضمان الاجتماعي، وتقديم حزمة من البرامج التمويلية والتدريبية والتأهيلية لمساعدة مستفيدي الضمان على الدخول إلى سوق العمل، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على منتجات وبرامج بنك التنمية الاجتماعية.

هدف الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات إلى الوصول لأعلى مستويات التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في تمكين الفرد والمجتمع، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.