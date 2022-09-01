أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، كيفية اختيار العزل الحراري المناسب للسيارة.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لاختيار العزل الحراري المناسب لسيارتك تحقق في البيانات الإيضاحية من معامل (TSER)”.

وأوضحت في إنفوجراف على حسابها الرسمي أن أشعة الشمس تنقسم إلى: أشعة تحت اfلحمراء ويرمز لها بالرمز IRK، وأشعة فوق البنفسجية ويرمز لها بالرمز vu، وأشعة ضوئية مرئية ويرمز لها بالرمز vl”.

تصليح السيارة في محل غير معتمد

وفي وقت سابق؛ أوضحت وزارة التجارة أن المركبة لا تخرج من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة “كتيب المالك”.

وقالت في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر: “لا تخرج المركبة من الضمان في حال تم عمل الصيانة في المراكز التي يمكنها العمل على نقاط الصيانة التي تطلبها الشركة الصانعة “كتيب المالك”.

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين قال خلاله: “أنا اشتريت سيارة من أحد المعارض وحصلت لي مشكلة فنية وتم رفض تصليحها على الضمان بالرغم من عدم انتهاء مدة الضمان بحجة عدم القيام بالصيانات عندهم أو في محل معتمد. يرجى حل الموضوع”.

حقوق المستهلك عند صيانة المركبات لدى الوكيل

وفي وقت سابق؛ استعرضت وزارة التجارة الحقوق التي يجب أن يحصل عليها مالكو السيارات عند صيانة السيارة، ومنها أن يوفر الوكيل التجاري الصيانة اللازمة للسيارة، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارهـا والمحافظة عليهـا أثنـاء الصيانة.

حقوق المستهلك

وأوضحت الوزارة، أنه يحق للفرد صيانة سيارته فـي أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج، كما تضمنت الحقوق تقدير تكلفـة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها، وعـدم إلزامه بدفع تكاليف لم يوافق عليها.