تشهد منصة تويتر العديد من محاولات الاحتيال التي تستهدف المواطنين بغرض الحصول على بياناتهم الشخصية أو المالية، تحت مزاعم تقديم الخدمات لهم بعيدًا عن الجهات الرسمية.

حسابات مشبوهة:

ورصدت “المواطن” عبر منصة أبشر العديد من الحسابات المشبوهة وغير الرسمية التي تستهدف المواطنين الذين يطرحون استفساراتهم على أبشر، حيث يزعمون أنهم قادرون على تنفيذ الخدمات وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

ولكن جاء رد أبشر حاسمًا بالتأكيد على ضرورة عدم التعامل مع الحسابات الوهمية أو المشبوهة، وقالت ردًا على استفسارات المواطنين: نحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تدّعي تقديم الخدمات الحكومية عبر الإتصالات أو الرسائل النصية والروابط.

أسماء عديدة:

وكان من الواضح أن تلك الحسابات تستهدف المواطنين عبر الأسئلة التي يوجهونها إلى أبشر، وتحمل اسماء عديدة منها أسماء شخصية وأخرى منسوبة إلى مكاتب خدمات.

وتحذر الجهات المعنية من التعامل مع أي حسابات أو جهات غير رسمية لتقديم الخدمات.

الأمن العام يحذر:

وفي وقت سابق جدد الأمن العام التحذير من طرق الاحتيال المالي المبتكرة للإيقاع بالضحايا من خلال الإيهام بجوائز مالية وهدايا من أجل الحصول على البيانات الشخصية.

وقال الأمن العام إن البيانات الشخصية مسؤولية شخصية ويجب الحفاظ عليها وعدم الإفصاح عنها لأي شخص تحت أي سبب.