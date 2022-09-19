أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية تخفيض رأس مالها من (650,000,000) ريال إلى (315,000,000) ريال وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من (65,000,000) سهم إلى (31,500,000) سهم.

شرط موافقة الجمعية العامة

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأضافت الشركة، أنها ستنشر تقرير معد من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.