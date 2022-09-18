أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 145 مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

سعر الطرح وعدد الأسهم

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية”.

وتابع البيان “وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق المبين أعلاه وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق”.