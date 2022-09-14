دشَن مجلس إدارة جمعية المودة مركز قرة عين لضيافة الأطفال الهادف لتطوير مهاراتهم وتنمية الحواس، من خلال دمج الأساليب العلمية لتطوير مهارات الأطفال.

وأفاد السمنودي أن مركز قرة عين لضيافة الأطفال يهدف إلى تطوير المهارات وتنمية الحواس من خلال دمج الأساليب العلمية لتطوير مهارات الأطفال، ويستقبل الأطفال من عمر 3 أشهر إلى عشر سنوات، ويقوم منهج مركز قرة عين لضيافة الأطفال على طرق علمية لغرس القيم الأسرية والأخلاقية لدعم النمو الأخلاقي للأطفال؛ مما ينعكس على سلوكياتهم ونموهم الاجتماعي، وبعض السلوكيات التي يبدأ في اكتسابها الأطفال في عامهم الأول مثل آداب الطعام وآداب الجلوس والطلب والحوار والرفض.

آلية القبول والتقييم:

ويعتمد المركز على آلية قبول وتقييم مهارات الطفل لوضعه على المسار المناسب لتنمية مهاراته وقدراته.

وأشار السمنودي إلى أن مركز قرة عين يقوم على تدريب الأطفال من خلال الجلسات الفردية والجماعية، واللعب التعليمي وتنمية مهارات الحواس والتآزر الحركي، كما يقدم المركز مجموعة من برامج الفنون وبرنامج الروبوت والحاسب الآلي، والزراعة، وكما يقدم المركز برنامج الواجب المنزلي، ورحلات ترفيهية واستكشافية وتعليمية.

كما اطلع مجلس إدارة الجمعية على ملخص أداء مشاريع الاسناد الحكومي والمنافسات, كما اعتمد المجلس ملخص أداء الربع الثاني لأداء الجمعية الاجتماعي والمؤسسي والمالي للعام 2022م. واطلع المجلس على آخر مستجدات سير العمل للمنصة الأكاديمية للتدريب الأسري والتي تهدف لتعزيز جودة الحياة الأسرية، وتقوم المنصة بتقدم 20 برنامجًا تدريبيًّا افتراضيًّا في المجالات التربوية والنفسية والزوجية لكافة شرائح المجتمع؛ وذلك لتنمية المهارات والمعارف من خلال 750 فيديو تعليميًّا لمواجهة التغييرات والتحديات التي تواجه أفراد الأسرة، كما تهدف الأكاديمية إلى تدريب 50,000 ألف متدرب ومتدربة في كل عام. كما اطلع مجلس إدارة الجمعية على نتائج الحملات التوعوية التي تم إطلاقها خلال العام 2022م، وقد بلغ مشاهدات حملة بيتنا بخير لتعزيز مكانة الأب والأم في الأسرة، والتي تم اطلاقها بمناسبة اليوم الدولي للأسرة، على أكثر من 1,900,00 مشاهدة، شارك في انتشارها 74 جهة من القطاعين الخاص وغير الربحي. ووصلت مشاهدات حملة لتستمر السعادة لتوعية المقبلين والمقبلات على الزواج أكثر من 1,600,00 مشاهدة، وشارك في انتشار الحملة أكثر من 20 جهة أسرية من حول المملكة.

تصور وصول الجمعية الى العالمية:

كما اطلع مجلس الإدارة على تصور وصول الجمعية إلى العالمية من خلال عدة محاور أساسية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وذلك من خلال استقطاب قيادات سعودية حاصلين على درجات علمية من الخارج، تقديم الخدمات في الجمعية والترويج والتوعية باللغة الإنجليزية، والمشاركة في المؤتمرات العالمية الخاصة بالأسرة ونقل تجربة الجمعية عالميًّا. وأخيرًا قام مجلس الإدارة بالاطلاع على مراحل وإجراءات تحديث وتطوير إستراتيجية الجمعية؛ وذلك لتطوير الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع غير الربحي من خلال مراجعة الإستراتيجية الحالية ومراجعة القضايا والمشكلات الأسرية الواردة إلى الجمعية في الفترة السابقة ودراسة احتياجات الأسرة بمنطقة مكة المكرمة، وإقامة ورش العمل وبناء ملف إستراتيجي مطور.