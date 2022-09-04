أوضحت شركة المياه الوطنية، سبب إرسالها رسائل للعملاء خلال الفترة الأخيرة لتنبيههم بزيادة استهلاكهم.

خدمة الحد الاستهلاكي

وأوضحت الشركة، في بيان لها: “أن الرسالة التي تصل لأصحاب البيوت عبارة عن خدمة تقدمها شركة المياه الوطنية لتنبيههم بأن استهلاك المياه لعقارهم ارتفع مقارنةً بالحد الاستهلاكي الذي قاموا بوضعه.

مزايا الخدمة الجديدة

ولفتت إلى أنه تم توفير الخدمة التي تحمل اسم “الحد الاستهلاكي” من أجل مساعدة العميل على وضع حد شهري مناسب من المياه، مع إرسال رسالة له لتنبيهه إذا تجاوز هذا الحد.