شهدت الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر نادي النصر قائمة مميزة.

النصر الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء النصر في الصدارة بنسبة وصلت إلى 77.2%، بعد تألقه ضد الباطن، والفوز برباعية نظيفة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة الرابعة بـ67.4%، يليه الشباب بنسبة وصلت إلى 63.5%، ثم الخليج بنسبة تبلغ 58.7%، يليه الفتح بـ58.6%.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.