شهدت منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ ليقتحموا التشكيل المثالي.

تألق لافت مع لاعبي النصر:

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الرابعة، وشهدت انتفاضة النصر، ليتواجد 4 لاعبين من صفوفه.

ويتواجد نجم العالمي، البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي حصل على ثاني أعلى تقييم في الجولة الرابعة بـ8.3 درجة، بجانب زملائه في الفريق عبدالرحمن غريب، الإيفواري غيسلان كونان وعبدالإله العمري.

التشكيل المثالي للجولة الرابعة في دوري روشن:

وجاء تشكيل الأسبوع الرابع من دوري روشن السعودي كالتالي؛ الحارس ميلان مياتوفيتش “العدالة”، وفي الدفاع كل من؛ محمد جحفلي “الهلال”، وسعيد المولد “الاتفاق”، وثنائي النصر عبدالإله العمري وكونان.

ويقود خطي الوسط والهجوم في التشكيل المثالي للجولة الرابعة، كل من؛ كارلوس جونيور “الشباب”، محمد فوزير “الرائد”، وعبدالرزاق حمدالله “الاتحاد”، بجانب نجمي العالمي عبدالرحمن غريب وتاليسكا.