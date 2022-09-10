تمكن الفريق الكروي الأول بنادي النصر من استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على فريق ضمك بنتيجة هدفين لهدف، في ختام مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

ضمك ينعش آماله ويقلص الفارق⚽️ النصر 2 × 1 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/5SbPq9Xjw4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

وكان الشوط الأول من المباراة، شهد تألقًا غير عادي من الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا الذي أنقذ شباك أصفر الرياض في العديد من المناسبات.

ونجح سامي النجعي في إحراز الهدف الأول لأصفر الرياض بالدقيقة الـ37 بعد فاصل مهاري.

النصر يخطف النقاط الثلاث:

وانتهى الشوط الأول بتقدم أصفر الرياض بهدف دون رد.

هدددددف!⚽️

رأسية رائعة من تاليسكا تمنح النصر الهدف الثاني ⚽️✅ النصر 2 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/I7lXJH9XQa — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح البرازيلي تاليسكا في إحراز الهدف الثاني لـ النصر بالدقيقة الـ61 من ضربة رأسية متقنة.

هدددددف!⚽️

فاصل مهاري وهدف رائع من النجعي⚽️✅ النصر 1 × 0 ضمك #النصر_ضمك #SSC pic.twitter.com/LYzX9wBKeg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 10, 2022

وواصل ضمك محاولاته لتقليص الفارق لينجح اللاعب دوارتي في تقليص الفارق لفارس الجنوب بالدقيقة الـ84.

وأصبح رصيد أصفر الرياض بعد الفوز 6 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نادي ضمك عند 6 نقاط في المركز الخامس.