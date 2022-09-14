يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد نظيره الباطن.

الباطن ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الباطن ضد النصر عند الساعة 6:40 مساء يوم غد الخميس، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سجلًا مميزًا ضد نظيره الباطن ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا 10 مرات، ونجح العالمي في تحقيق الفوز 7 مرات، وخسر مرتين وتعادلا مرة.

واستعاد العالمي توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، وفاز على ضمك بالجولة الماضية بعد خسارته ضد التعاون، ويطمح لمواصلة انتفاضته أمام الباطن، فيما يُعاني السماوي وحقق الانطلاقة الأسوأ، بعدما خسر أول 3 جولات.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مواجهة الغد، يحتل العالمي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بدون أي رصيد.