Icon

التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري المحترفين

النصر يستهدف فوزًا غائبًا بالكلاسيكو منذ 2018

2022-09-29 الساعة 2:46
النصر يستهدف فوزًا غائبًا بالكلاسيكو منذ 2018
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، للظهور بشكل مميز في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد.

الكلاسيكو المرتقب

ويحتضن ملعب “مرسول بارك” في الرياض، كلاسيكو النصر ضد الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.
نادي النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الثالث.
نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL

النصر يسعى للفوز

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد هذا الموسم، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق، واستعادة نغمة الانتصارات في الكلاسيكو، حيث فشل العالمي في تحقيق الفوز على الاتحاد آخر 7 مباريات. ويطمح العالمي لتحقيق فوز غائب أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ 4 مواسم، حيث يعود آخر انتصار إلى ديسمبر 2018 عندما فاز بهدفين مقابل هدف، وفاز العميد بعد ذلك في 4 مواجهات، وتعادلا 3 مرات.
الاتحاد والنصر
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا بالاتجاهين بسبب الأمطار

السعودية اليوم
جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...
الرياضة

جارسيا: فوز النصر ضد ضمك مهم رغم...

الرياضة
هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب
السعودية اليوم

هل دعم ريف متوقف حاليًّا؟ البرنامج يجيب

السعودية اليوم
الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو
السعودية اليوم

الدباسي نائبًا لرئيس لجنة الإنفاذ في ويبو

السعودية اليوم
إنجازات رياضية وطنية
الرياضة

إنجازات رياضية وطنية

الرياضة
أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي
الرياضة

أرقام رياض بودبوز تحفز جماهير الأهلي

الرياضة
طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها
العالم

طالبة مصرية تنهي حياتها باستخدام سلاح والدها

العالم
جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...
السعودية اليوم

جائزة جديدة تنضم إلى مبادرة الجوائز الثقافية...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه