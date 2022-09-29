النصر يستهدف فوزًا غائبًا بالكلاسيكو منذ 2018

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، للظهور بشكل مميز في دوري روشن السعودي، وتجاوز عقبة الاتحاد.
الكلاسيكو المرتقب
ويحتضن ملعب “مرسول بارك” في الرياض، كلاسيكو النصر ضد الاتحاد، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.
وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل العالمي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد صاحب المركز الثالث.
النصر يسعى للفوز
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل جيد هذا الموسم، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق، واستعادة نغمة الانتصارات في الكلاسيكو، حيث فشل العالمي في تحقيق الفوز على الاتحاد آخر 7 مباريات.
ويطمح العالمي لتحقيق فوز غائب أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين منذ 4 مواسم، حيث يعود آخر انتصار إلى ديسمبر 2018 عندما فاز بهدفين مقابل هدف، وفاز العميد بعد ذلك في 4 مواجهات، وتعادلا 3 مرات.