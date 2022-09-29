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النصر يفقد 3 لاعبين بالكلاسيكو

2022-09-29 الساعة 7:13
النصر يفقد 3 لاعبين بالكلاسيكو
المواطن - الرياض

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يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أكثر من لاعب في الكلاسيكو المقبل ضد الاتحاد، بسبب معاناتهم من الإصابات.

غياب 3 لاعبين

ويغيب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف عن الكلاسيكو المقبل، بسبب معاناته من إصابة، الأمر الذي أبعده عن المشاركة بداية من معسكر الإعداد، وتُشير أنباء إلى أنه سيعود للعب في شهر نوفمبر.
جلال الدين ماشاريبوف
ماشاريبوف – المصدر spl
ويواصل النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز غيابه عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بسبب إصابته في غشاء القلب، بجانب عبدالفتاح عسيري الذي تأكدت إصابته بتمزق في عضلة السمانة.
بيتي مارتينيز
مارتينيز – المصدر @AlNassrFC

النصر يستعد للكلاسيكو

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، وسط حضور جماهيري كبير. وقبل الكلاسيكو المرتقب، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن العالمي صاحب المركز الرابع.
النصر
لاعبو العالمي – المصدر @AlNassrFC
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