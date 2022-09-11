نجح الفريق الكروي الأول بنادي النصر في تكريس العقدة لنادي ضمك، بعد الفوز على فارس الجنوب أمس بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ3 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتمكن أصفر الرياض من تحقيق الفوز للمباراة الخامسة من أصل آخر 6 مباريات على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك منذ الخسارة من الهلال في مارس الماضي برباعية دون رد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.

وخلال 6 مباريات لـ أصفر الرياض في مرسول بارك، فاز النصر في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

النصر يحقق الفوز الثالث تواليًا أمام ضمك

كذلك وثق أصفر الرياض عقدته لنادي ضمك بتحقيق الفوز الثالث تواليًا والرابع في تاريخ مواجهات الفريقين منذ بدء دوري المحترفين في عام 2008.

وفي وقت سابق، أشاد جمهور نادي النصر، بالأداء الفني الذي يُقدمه اللاعب الإيفواري غيسلان كونان في أول 3 مباريات لـ أصفر الرياض في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان كونان صنع الهدف الثاني لـ النصر في مباراة ضمك الذي سجله البرازيلي تاليسكا.

ونجح المحترف الإيفواري في تمرير الكرة في مباراة فارس الجنوب بنسبة 92% كتمرير صحيح، كما صنع 4 فرص محققة في المباراة وفاز بـ 10 التحامات من أصل 11.