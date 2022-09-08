تباينت آراء مرتادي موقع تويتر حول ما يحتاجونه لكي تتحسن حالتهم النفسية ما بين الرغبة في أداء العمرة أو الخروج في نزهة خلوية أو الاستماع إلى صوت المطر.

زيارة مكة أغلى الأمنيات

وقال أحد المغردين : أحتاج مكةَ كي أرمِّم مُهجتي ، أحتـاج مكةَ كي ألمَّ شتاتي ، اللهُم سجدة عند الكعبة والدنيا مطر لكي أغسل بها روحي وقلبي ، اللّهُم سكينة مكة ، ونِعَم مكة ، وهواء مكة ، وروحانية مكة.. وتابع بالقول : “اللهم لذة هذا الشعور”.

في أي طريق يختبئ الفرح

وقالت مغردة أخرى :” أنت لا تعلم في أي طريق يختبئ ” الفرح ” ولكن تيقّن أن الله سيقودك إلـيه” أما مغرد آخر فقال النفسية تحتاج إلى صوت الشيخ ياسر الدوسري. أما بشرى فقد نشرت صورة بيتزا وعلقت عليها بالقول :”النفسية تحتاج إلى شيء مثل هذا “. أما مغرد آخر فقد شارك في الوسم بالقول: أغنى الناس هو من يرضى بالقليل”. فيما علق مغرد آخر بمقطع فيديو وعلق عليه بالقول : القرآن غذاء الروح”.