واصلت أسعار النفط الانخفاض خلال تعاملات الأربعاء، وسط مخاوف من زيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل، تزامنًا مع استمرار قيود الإغلاق المرتبطة بـ”كوفيد-19″ في الصين.

ارتفاع الدولار:

وشهدت الأسعار ضغوطًا بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بشكل غير متوقع في أغسطس، الذي دعم ارتفاع الدولار وبدد الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من وتيرة رفع الفائدة في الأشهر المقبلة؛ مما أثقل على السلعة المسعرة بالعملة الأمريكية.

وأظهر تقرير معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط 6.035 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، كما صعد مخزون المقطرات 1.75 مليون برميل؛ بينما انخفضت مخزونات البنزين 3.23 ملايين برميل.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بأن ترتفع مخزونات النفط 1.9 مليون برميل.

برنت يتراجع:

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.43% أو بنحو 40 سنتًا إلى 92.77 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.48% أو 44 سنتًا إلى 86.89 دولارًا للبرميل.