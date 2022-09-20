نشرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، مقطع فيديو تحتفل فيه باليوم الوطني للمملكة الـ92، الذي يحل يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

وجاء في مقطع الفيديو قصيدة يتم غناؤها وكان من بين كلماتها “مِنْ مَقَرِّ النَّقَلِ أَنْشَدْنَا وَقُلْنَا.. يومَ فخَرٍ عِنْدَمَا جئْنَا قصيدة”.

احتفالات ضخمة

وتستعد المملكة للاحتفال باليوم الوطني 92 يوم الجمعة المقبل، باحتفالات ضخمة وعروض وفعاليات متنوعة.

وجاء شعار اليوم الوطني السعودي لعام 1444هـ تحت عنوان”هي لنا دار”، ليعكس الهوية السعودية والانتماء لهذا البلد العريق، إضافة إلى الطموح المتمثل في رؤية المملكة 2030.