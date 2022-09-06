أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أن هناك عقوبات صارمة لمن يتستر على مخالفي أنظمة الإقامة قد تصل إلى 100 ألف ريال.

نتائج حملة وطن بلا مخالف

وقال العتيبي خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن الحملة الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، تمكنت خلال الفترة من 27/1/1444هـ إلى 4/2/1444 هـ من ضبط 14750 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة.

ولفت إلى أن الحملة تتعقب كل من يحاول التسلل إلى المملكة أو كل من يتستر على المخالفين أو يوفر لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة.

جهود المديرية العامة للجوازات

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات أصدرت من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (12967) قرارًا إداريًا خلال شهر المحرم (1444 هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.