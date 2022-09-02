حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من تضاعف نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند عمر الـ 55.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “عند وصول أي شخص، غير مصاب بأمراض القلب سابقًا، لعمر 55 سنة فإن نسبة إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها: الضغط، والسكري، والكوليسترول، وضعف العضلة، والجلطة؛ خلال العشرين السنة القادمة هي 66% تقريبًا”.

مخاطر التدخين على القلب:

كما أشار إلى أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل احتمالية الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمر في التدخين خلال الخمس سنوات التي تليها.

وأضاف: “التدخين يسبب جروحًا ميكروسوبية في بطانة شرايين القلب التاجية، ويقلل من قطرها بالانقباض، ويزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة، ويرفع الكوليسترول لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية”.

القاتل الأكبر في الأرض:

وفي وقت سابق؛ قال استشاري أول تشوهات القلب الخلقية والقسطرة الكهربائية الدكتور عبدالله آل عبدالقادر: إن أعظم ما يفتك بالبشر في هذا العصر هي أمراض القلب والأوعية الدموية، فهي ذات تأثير خطير كبير على جميع شعوب الأرض.

أمراض القلب تفتك بالبشر:

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: ”ومما يؤسف له أنه لأكثر من 20 عامًا مضت، كانت أمراض القلب والأوعية الدموية تحتل المرتبة الأولى كقاتل أول للشعوب في الأرض، وبحسب إحصاءات منظمة الصحة الدولية فهناك 18 مليون وفاة في العام الواحد”.

وتابع: “للأسف الشديد إن الوفيات النمطية بأمراض القلب والأوعية الدموية تزداد مع الوقت، ففي عام 2000 كان عدد المتوفين على مستوى العالم مليونَي وفاة، وفي 2019 بلغ 9 ملايين وهو في الحقيقة نوعًا ما مخيف كعدد وفيات من مرض واحد”.