أكد استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر من خطورة، شفط الدخان للفم وإخراجه بدون سحب النفس إلى الرئتين، مشيرًا إلى أنه مُضِرٌّ أيضًا على عكس ما يتوقع البعض.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين جاء فيه: أنا أشيش بشراهة بدون استنشاق للدخان فقط أسحب النفس للفم وأخرجه بدون ما أبلعه، وسألت استشاري قلب وقال لي: الخطر فقط على الفم لعدم مرور الدخان.

وكتب النمر عبر حسابه بموقع “تويتر”: شفط الدخان للفم وإخراجه بدون سحب النفس إلى الرئتين مُضِرٌّ لأن مادة النيكوتين وما يصاحبها يمكن امتصاصها من خلال الجلد (اللصقات) ومن خلال التجويف الفموي (العلك، الشمّة.. إلخ) وضررها غير محصور بالفم، بل أثبتت الدراسات أنها من مسببات ارتفاع الضغط وتضيق الشرايين وجلطات القلب والدماغ.

مخاطر التدخين على القلب:

وفي وقت سابق، حذر النمر، من تضاعف نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند عمر الـ 55، مشيرًا إلى أن إيقاف التدخين بعد حدوث الجلطة يقلل احتمالية الوفيات بنسبة 30% مقارنة بمن استمر في التدخين خلال الخمس سنوات التي تليها.

وأوضح في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر”: “التدخين يسبب جروحًا ميكروسوبية في بطانة شرايين القلب التاجية، ويقلل من قطرها بالانقباض، ويزيد من لزوجة الدم وتخثره في الشرايين الصغيرة، ويرفع الكوليسترول لذلك فهو يهيئ الجو المناسب لتكوين الجلطة القلبية”.