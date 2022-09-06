حذر استشاري أمراض القلب والشرايين، الأستاذ الدكتور خالد النمر من خطورة استخدام بعض مسكنات المفاصل على المعدة خصوصًا لدى كبار السن.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “بعض الأدوية المُسَكّنة لآلام المفاصل (Nsaids) من الممكن أن تسبّب تقرحات المعدة والنزيف منها خاصةً في كبار السن لذلك توزن المنافع والمضار في كل حالة على حِدَة”.

خطر الفشل الكلوي

وفي وقت سابق؛ حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من تسبب بعض المسكنات في الإصابة بالفشل الكلوي.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: “الفشل الكلوي ليس سببه فقط أملاح الماء ولا تلوث الماء؛ أسبابه الأشد هي مرض الضغط، ومرض السكر، والجفاف والعطش، والأوكسالات الملحية سواء باللحوم الحمراء والمشويات والمخللات وبعض الأغذية وكذلك الأمراض الوراثية وبعض الاستعداد الوراثي، وبعض الأمراض الميكروبية والفيروسية”.

عوامل إرهاق الكلى

وأضاف: “من عوامل ضرر الكلى الاستمرار على أدوية الألم (المسكنات) فترة طويلة أكثر من أسبوع أو أسبوعين دون توقف، أو بسبب جرعة عالية من المسكنات أو بسبب تناولها على جوع أو بسبب عدم شرب ماء كافٍ عند تناول الأدوية والمسكنات”.

وأشار الخضيري إلى أن أخف المسكنات ضررًا هي: الباراسيتامول، وأكثرها ضررًا البروفين والسابوفين ىالديكلوفناك وغيرها والتي لا بد أن تؤخذ بحذر.

طريقة تناول المسكنات

كما بين أنه لتجنب ضررها يجب تناولها بحذر وتناول معها كميات كبيرة من الماء، ولا تؤخذ على جوع، ولا تتجاوز الجرعة ولا تستمر أكثر من المدة التي يحددها الطبيب أو الصيدلي وهي في كل الأحوال لا تجاوز أسبوعاً.