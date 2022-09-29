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خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون

النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

2022-09-29 الساعة 12:08
النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية
المواطن-متابعة

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فشل مجلس النواب اللبناني، في جلسته اليوم الخميس، في انتخاب رئيس للجمهورية، خلفًا للرئيس الحالي ميشال عون والذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل. وجاء ذلك في ظل عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاءلت الفرص بشأن نجاح التصويت. ونقل تلفزيون “إل بي سي آي” اللبناني، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أن هناك اتفاقًا بين كتل بينها القوات اللبنانية والكتائب للتصويت لصالح ميشال معوض لرئاسة الجمهورية. وأبان التلفزيون بأن الاتفاق للتصويت لصالح معوض خلال جلسة البرلمان المقررة، اليوم الخميس، شمل أيضاً كتلتي تجدد واللقاء الديمقراطي ونواباً من السُنة ومستقلين.

الرئيس ميشال عون

وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو. وكان من المفترض أن يتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً، لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب.  
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