كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مخاطر النوم أقل من 6 ساعات.

وبين أن هناك 5 أمراض تصيب الإنسان في حال عدم حصوله على قسط كافٍ من النوم أو النوم لمدة 6 ساعات فقط وهي كالآتي:

يرفع الضغط. يزيد السمنة. يزيد احتمالية السكري. يرفع الدهون الثلاثية. يضاعف من حدوث جلطات القلب والدماغ.

نصيحة لمرضى الضغط:

كما وجه النمر، في تغريدة أخرى عبر حسابه بتويتر، نصيحة لمرضى الضغط إذ كتب: “إذا كانت قراءة ضغطك مرتفعة عند زيارة الطبيب فأعِده مرةً أخرى بعد خمس دقائق فإن حوالي ثلث تلك القراءات ترجع طبيعية 36%”.

وفي سياق آخر، حذر النمر، من تضاعف نسب الإصابة بأمراض القلب والشرايين عند عمر الـ 55، إذ كتب في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “عند وصول أي شخص، غير مصاب بأمراض القلب سابقًا، لعمر 55 سنة فإن نسبة إصابته بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها: الضغط، والسكري، والكوليسترول، وضعف العضلة، والجلطة؛ خلال العشرين السنة القادمة هي 66% تقريبًا”.