أكدت النيابة العامة أن حرمة الحياة الخاصة من الحقوق المصونة شرعًا ونظامًا، ويحظر المساس بهذا الشأن عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها.

مرتكب جريمة معلوماتية

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، أن كل من قام بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتية.

عقوبات إساءة استخدام الهواتف النقالة

وأضافت أن هذا الشخص المرتكب للجريمة المعلوماتية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

كما يعاقب بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.