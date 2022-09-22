أكدت النيابة العامة أنها باشرت التحقيق في واقعة مضايقة المارة في أحد متنزهات حفر الباطن.

بيان النيابة العامة

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما رفعته الجهة المختصة في شأن واقعة قيام مجموعة من الأشخاص بمضايقة المارة وعرقلة حركة السير والتعدي على مركبات رسمية بأحد منتزهات محافظة حفر الباطن ، فقد باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق في الواقعة ، استناداً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية. وبين المصدر أن إجراءات التحقيق طالت (٢٥) شخصا منهم (١٩) مواطنا و(٦) مقيمين.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بتعمد إثارة الفوضى بأحد المنتزهات ورمي الحجارة على المركبات الرسمية أثناء القيام بأعمالهم في مباشرة هذه الواقعة وعرقلة حركة السير، وأنه جرى توقيفهم لحين إحالتهم إلى المحكمة المختصة .

جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل المتهمين يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام رقم (١) وتاريخ ١ /١/ ١٤٤٢هـ، وفقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية، مشدداً على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على التعدي على رجال الأمن أو مركباتهم أو أي من أجهزتهم، أو تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه، تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة، وستطالب النيابة العامة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الاحتفاء باليوم الوطني مع الابتعاد عن السلوكيات الخارجة على الأنظمة والتعليمات، وأن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم على كل معتدٍ ومتجاوز .