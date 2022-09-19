كشف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، أنه بلغ عدد الحالات التي باشرتها الفرق الإسعافية والطبية بفرع الهيئة 126207 حالات تعاملت معها الفرق بكل احترافية.

وقال الدكتور بلجون، إن الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية بلغ عددها 15809 حالات إسعافية، فيما كان عدد الحالات المرضية والتي شكلت النصيب الأكبر 40126 حالة مرضية، وجاءت الحالات التي تعاني من أزمات تنفسية في المرتبة الثالثة على مستوى الحالات التي باشرتها الهيئة في المنطقة بإجمالي 11586حالة.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون، أن الخدمة الإسعافية الطارئة يتم تقديمها من خلال كوادر متخصصة وآليات متقدمة مجهزة بأحدث التجهيزات والتي تمكنها من مباشرة مختلف الحالات الإسعافية بكل احترافية والتي تضمن بعد الله المساعدة للحفاظ على أرواح الناس.

98 مركزًا إسعافيًا في مكة

وأشار إلى أن منطقة مكة المكرمة تقدم خدماتها الإسعافية عبر 98 مركزًا إسعافيًا والمنتشرة في جميع محافظات المنطقة والمراكز والهجر، وذلك من خلال الاتصال المباشر على غرفة العمليات 997 أو من خلال تطبيق أسعفني والذي يسهل عملية الوصول لطالبي الخدمة الإسعافية بشكل أسرع.