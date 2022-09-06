كشفت هيئة الهلال الأحمر عن مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية المثالية، والتي يمكن اصطحابها في كل مكان.

مواصفات حقيبة الإسعافات الأولية المثالية

وذكرت الهيئة، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن هناك 5 مواصفات مهمة لتصبح حقيبة الإسعافات مثالية، والتي تتمثل في التالي:

تكفي جميع الأدوات.

تحمي المحتويات من الرطوبة.

تحفظ في مكان آمن وجاف.

يسهل الانتقال بها بين الأمكنة.

تحديث ومراقبة محتوياتها بعد كل استخدام أو مرة في السنة.

محتويات حقيبة الإسعافات الأولية

وكانت هيئة الهلال الأحمر أوضحت في وقت سابق، أهم محتويات حقيبة الإسعافات الأولية والتي تتمثل في “مطوية إرشادات، لصقات جروح، قناع نفخ الهواء، بطانية فضية، رباط مثلث، قفازات للاستعمال مرة واحدة، ضماد غير لاصق”.

كما تحتوي حقيبة الإسعافات على “مقص، مشابك أمان، ملقط، قطن، شاش، مسحات كحول”.