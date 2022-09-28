الهلال النموذج الأفضل في عقود الرعاية

فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: الهلال هو النموذج الأفضل من ناحية توقيع العقود#المنتصف pic.twitter.com/Ys5IvwFL9a — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 27, 2022

تحركات جيدة للاتحاد

الهلال الأكثر توقيعًا

أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن نادي الهلال هو النموذج الأفضل من ناحية توقيع عقود الرعاية.وقال عصام الدين في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن نادي الاتحاد يأتي في المرتبة الثانية بعد الهلال، إذ بدأت إدارته تحركات جيدة في ملف عقود الرعاية مكتسبة خبرة من تجاربها في السنوات الماضية. وأضاف أن نوعية العقود تعتبر الأهم أيضًا من الكم الذي لا يعد دليلًا على الأفضلية، لكنه وجه الشكر للإدارات التي تتحرك بشأن خطوة توقيع عقود الرعاية.ويعد نادي الهلال أكثر الأندية السعودية توقيعًا لعقود الرعاية بـ17 عقدًا، يليه الاتحاد بـ12 عقدًا، ثم الاتفاق والشباب بـ 10 عقود.