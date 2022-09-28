الهلال النموذج الأفضل في عقود الرعاية

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: الهلال هو النموذج الأفضل من ناحية توقيع العقود#المنتصف pic.twitter.com/Ys5IvwFL9a— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) September 27, 2022