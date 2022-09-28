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يليه نادي الاتحاد

الهلال النموذج الأفضل في عقود الرعاية

2022-09-28 الساعة 3:39
الهلال النموذج الأفضل في عقود الرعاية
المواطن - الرياض

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أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن نادي الهلال هو النموذج الأفضل من ناحية توقيع عقود الرعاية.

تحركات جيدة للاتحاد

وقال عصام الدين في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن نادي الاتحاد يأتي في المرتبة الثانية بعد الهلال، إذ بدأت إدارته تحركات جيدة في ملف عقود الرعاية مكتسبة خبرة من تجاربها في السنوات الماضية. وأضاف أن نوعية العقود تعتبر الأهم أيضًا من الكم الذي لا يعد دليلًا على الأفضلية، لكنه وجه الشكر للإدارات التي تتحرك بشأن خطوة توقيع عقود الرعاية.

الهلال الأكثر توقيعًا

ويعد نادي الهلال أكثر الأندية السعودية توقيعًا لعقود الرعاية بـ17 عقدًا، يليه الاتحاد بـ12 عقدًا، ثم الاتفاق والشباب بـ 10 عقود.
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