الهلال ملزم بدفع 7 ملايين ريال لـ كنو !

تعليق شقيق كنو:

يبدو أن نادي الهلال أصبح ملزمًا بدفع 7 ملايين ريال لنجمه محمد كنو بعد قضيته بتوقيعه لنادي النصر والهلال في آنٍ واحد. وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت مطلع مايو الماضي إيقاف نجم الهلال لمدة 4 أشهر وإيقاف الهلال من قيد اللاعبين الجدد لفترتي انتقالات حتى صيف 2023.وتحدث علاء كنو شقيق نجم الهلال قائلًا: “هناك قضية مرفوعة بأحد المحاكم تجاه أحد أعضاء شرف الهلال بخصوص 7 ملايين ريال كمستحقات مالية متأخرة لشقيقي محمد”.وتابع: “مبلغ الشرط الجزائي سيتم دفعه من قبل أزرق الرياض وشقيقي عرض التجديد المقدم من الهلال وكان العرض 5 ملايين، بينما كان عرض النصر 9 ملايين ريال”. يذكر أن نجم الهلال يستعد للمشاركة مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم التي تقام نوفمبر المقبل في دولة قطر.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الشباب المتصدر.