اتجهت مباراة الهلال والزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل إلى ركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل بنتيجة هدف لكل فريق في الوقت الأصلي.

ملخص مباراة الهلال والزمالك:

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي هلالي أسفر عن الهدف الأول للنيجيري أوديون إيغالو بالدقيقة الـ17 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار.

وواصل الزمالك ضغطه ليُحرز هدف التعادل عبر اللاعب أحمد سيد زيزو بعد خطأ من الحارس عبدالله المعيوف بالدقيقة الـ33.

وفي الشوط الثاني أهدر الهلال فرصًا عديدة عبر إيغالو وسالم الدوسري وماريجا، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/ 1 ويذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.