انتهت، منذ قليل، مباراة الفتح ضد الهلال، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي، بفوز الزعيم بهدف دون رد.

تأخر الفتح ضد الهلال:

وبدأت مباراة الفتح ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، وأهدر سالم الدوسري فرصة هدف محقق من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة الثانية.

ورد النموذجي بهجمة عن طريق مراد باتنا، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، قبل أن ينجح لوسيانو فييتو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 11 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت سيطرة الأزرق، وكاد فييتو أن يسجل الهدف الثاني، ولكن مرت تسديدته أعلى المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الهلال بتقدم الزعيم بهدف نظيف.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الفتح بقوة أملًا في تعديل النتيجة وانفرد مراد باتنا بالمرمى، وتألق الحارس عبدالله المعيوف بشكل لافت وأنقذ الفرصة، ولكن احتسبت تسلل عند الدقيقة 48.

وكاد موسى ماريغا أن يسجل الهدف الثاني، ولكن اصطدمت كرته بالعارضة عند الدقيقة 53، وأطلق كريستيان كويفا كرة قوية مرت أعلى مرمى المعيوف عند الدقيقة 55، واستحوذ لاعبو الأزرق على اللعب، ولكن دون خطورة.

وواصل اللاعبون المحاولات أملًا في هز الشباك خلال الدقائق المتبقية، قبل أن يسجل ماريغا الهدف الثاني عند الدقيقة 88، إلا أن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو، لتنتهي مباراة الفتح ضد الهلال بفوز الأزرق بهدف نظيف.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 3 نقاط، ليحتل المركز السابع.