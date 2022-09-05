كشف نادي الهلال، قبل قليل، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

برنامج الهلال لكأس سوبر لوسيل:

ومن المقرر أن يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الأربعاء المقبل عند الساعة الثامنة ونصف مساء، على أن يكون الاجتماع الفني للمباراة في إستاد لوسيل، عند الساعة الثانية عصرًا يوم الخميس.

ولفت النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سيتم عقد المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة عند الساعة 7:15 مساء الخميس، في استاد لوسيل، وسيخوض الفريق المران الرئيسي في اليوم ذاته.

وسيُعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء يوم غد الثلاثاء، حيث منح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز اللاعبين راحة اليوم، بعد الفوز على الفتح بالأمس.

الزعيم في مواجهة الزمالك:

وسيلعب الأزرق ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطل الدوري المصري الممتاز الموسم الرياضي الماضي على إستاد لوسيل في قطر، يوم الجمعة المقبل، وتم طرح التذاكر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).