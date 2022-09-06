بدأت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، في الاستفسار عن موعد عودة نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو للمشاركة في المباريات الرسمية.

#برا_18| عبدالرحمن الحميدي:

حسب المصادر إدارة #الهلال أرسلت خطاب إستفساري عن متى تاريخ عودة مشاركة #كنو مع النادي، لكن حتى هذه اللحظة لم يصل لهم أي رد.@A_AlHameedi#SSC pic.twitter.com/IA3SHKlI79 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2022

الهلال يخاطب اتحاد الكرة:

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي خلال برنامجه عبر قنوات SSC: “حسب المصادر أن إدارة نادي الهلال بعد خطاب مركز التحكيم بـ48 ساعة، أرسلت استفسار عن موعد عودة محمد كنو للمشاركة مع النادي”.

وتابع الحميدي حديثه قائلًا: “أرسلت الخطاب لأمانة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحتى هذه اللحظة لم يصل أي رد في هذا الشأن، إدارة الهلال تريد أن تعرف متى التاريخ الفعلي لعودة كنو”.

تفاصيل أزمة محمد كنو:

وألزمت غرفة فض المنازعات، مطلع شهر مايو الماضي، كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر 27 مليون ريال، وإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر، ومنع الزعيم من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترتين.

وتعرض مركز التحكيم الرياضي السعودي لانتقادات كبيرة من قبل الجماهير الهلالية، بسبب أزمة محمد كنو، كما انتقدته الإدارة الهلالية بسبب قراره، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).