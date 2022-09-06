تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين على حصد اللقب.

كأس سوبر لوسيل:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك في كأس سوبر لوسيل، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، ويمكن الاطلاع على برنامج الزعيم عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تاريخ مواجهات الهلال ضد الزمالك:

ولعب الهلال ضد الزمالك 4 لقاءات سابقة، ونجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز مرتين، مقابل انتصار وحيد للأزرق، فيما خيم التعادل على نتيجة مباراة واحدة، ما يؤكد صعوبة مواجهة الفريقين المقبلة.

وتعود المواجهة الأولى إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال العرب موسم 2003/ 2004 التي أُقيمت على ملعب الملك فهد في الرياض، ونجح الأزرق في الفوز بهدفين دون رد سجلهما سامي الجابر وكانديا تراوري.

وتواجه الفريقان في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات التي أُقيمت على إستاد القاهرة، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، وتقابلا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بيروت، وفاز الزمالك بنتيجة 3/ 2.

وجاءت آخر مواجهة جمعت الهلال بنظيره الزمالك يوم 6 أكتوبر عام 2018 في كأس السوبر المصري السعودي الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك في الرياض، ونجح الفريق الأبيض في الفوز بهدفين مقابل هدف.