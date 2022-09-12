بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة الوحدة.

الهلال يعاود تدريباته:

واستأنف الزعيم تدريباته الجماعية، وذلك بعد أن منحهم دياز راحة لمدة يومين، وذلك بعد فوزهم على الزمالك المصري، والتتويج بلقب كأس سوبر لوسيل.

واشتمل مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، قبل ان يختتم دياز الحصة التدريبية بمناورة فنية، على أن يستكمل الأزرق استعداداته بمران اعتيادي، غدًا الثلاثاء.

وواصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم، جانغ هيون سو، متعب المفرج، عبدالإله المالكي وصالح الشهري برامجهم العلاجية والتأهيلية.

الزعيم يواجه الوحدة:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الزعيم المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.