نشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” صورًا لأبرز إنجازات أزرق الرياض، وذلك قبل مواجهة نادي الزمالك المصري غدًا الجمعة في بطولة كأس سوبر لوسيل.

وعلق حساب أزرق الرياض على وضع بطولاته في متحف خاص في قطر قائلًا عنها: ” ذهبنا في أرض كأس العالم”، حيث نشر النادي صورًا للبطولات المتوج بها مؤخرًا مثل دوري المحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا.

أرقام الهلال قبل مواجهة الزمالك

وفي وقت سابق، استعرض الأزرق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام وإحصائيات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الماضي، والذي توج به ليُشارك في كأس سوبر لوسيل.

ونجح الأزرق في حصد 67 نقطة في دوري المحترفين موسم 2021/ 2022، والأقل تعرضًا للخسارة، حيث إنه لم يُهزم سوى في 3 مباريات فقط، كما أنه كان الأقوى هجوميًا برصيد 63 هدفًا.