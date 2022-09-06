نجحت المواطنة الدكتورة حصة الهويش، في تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للاختراعات، من بين 1200 متسابق عالميًّا.

فيديو | بعد تحقيقها للمركز الثالث على 1200 متسابق في كأس العالم للاختراعات د. حصة الهويش: اختراعي سيساعد من يعانون ميلانا بالفك على تشخيصهم سريريا دون تعريضهم للأشعة#الراصد pic.twitter.com/lj2KSVOJhz — الراصد (@alraasd) September 5, 2022

وقالت في تصريحات إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: إن اختراعها سيساعد من يعانون ميلانًا بالفك على تشخيصهم سريريًّا دون تعريضهم للأشعة.

تشخيص دقيق:

وتابعت أن التشخيص الدقيق أن يتعرض المريض للأشعة السينية أو المقطعية، فكانت الضرورة تقتضي التوصل لطريقة سريرية يمكن من خلالها قياس ميلان الفك بالعيادة دون أن يتعرض المريض للأشعة.

كما قدمت الهويش الشكر إلى مركز الابتكار ومركز التطوير والنمذجة؛ لأن لهما الفضل الكبير في حصولها على هذا المركز المتقدم.