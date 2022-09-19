تُطلق الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية الأربعاء القادم، عدة فعاليات احتفاءً باليوم الوطني السعودي 92 بمدينة الجبيل الصناعية، والتي تخدم كافة شرائح المجتمع، بجميع فئاتها العمرية تحت وسم (هي لنا دار).

فعاليات تستمر 4 أيام

وأوضح مدير إدارة الخدمات الإجتماعية بالهيئة خلف الشمري، أن هذه الفعاليات التي تستمر أربعة أيام، تشتمل على (20) فعالية متنوعة وبرنامجًا متجددًا توزعت على (14) مكانًا وموقعًا مختلفًا، بمشاركة العديد من المواطنين والمقيمين داخل الجبيل.

وأشار إلى أن الإحتفالية تتضمن معرض (هي السعودية)، ومسرحية عودة السلاحف، ومعرض جسفت الفني، وفعاليات للشباب والأطفال، بالإضافة لفعالية الأسطول البحري، والطيران الشراعي والطائرات الورقية العملاقة، والسيارات الكلاسيكية، والباراشوت البحري، ومسيرة الدراجات، وأمسيات فنية ومسابقات متنوعة، وفعالية تلال السعودية، وفعاليات بمجمع غاليريا مول وفندق الإنتركونتنيتال وشاطئ بنانا، وبرنامج خير الوطن.

تعزيز الانتماء والولاء للوطن

وأكد الشمري، أن التنوع في الفعاليات يهدف إلى تعزيز الإنتماء والولاء لهذا الوطن الغالي، وترسيخ قيم المواطنة وإعادة ربط الناس بجذورهم الوطنية، وإلهام خيالهم عبر رحلة تاريخية تحكي قصة الأمجاد الخالدة، والإعتزاز بالإرث الثقافي والاجتماعي وتعزيز القيم الوطنية ومعاني الولاء والتكاتف وإبراز أمجاد وعراقة الدولة السعودية وتسليط الضوء على الرموز الوطنية، والتذكير بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، ودعماً للحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي يحققها الوطن.