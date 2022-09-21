كشف خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، أن المنطقة الوسطى ستودع درجة الحرارة التي تبلغ الأربعينات خلال الأسبوع المقبل.

الحر يخف

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “حسب المراصد متوقع في نهاية هذا الأسبوع أن يخف الحر تدريجيًا على الشمالية والوسطى وشمال الغربية مع بقاء الأجواء حارة نسبياً خلال وسط النهار”، مرجعًا السبب في ذلك هو تمركز هواء بارد في طبقات الجو العليا.

توديع الأربعينات

وأضاف أنه خلال الأسبوع المقبل ستودع المنطقة الوسطى الأربعينات، كما ودعتها الشمالية من قبل.

ومن المقرر أن يدخل فصل الخريف في 23 سبتمبر الجاري وفقًا لتعامد الشمس على خط الاستواء، حيث تشهد المملكة اعتدالًا في درجات الحرارة.