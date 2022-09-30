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توفي بعد صراع مع المرض

الوسط الرياضي ينعى خالد الزيلعي

2022-09-30 الساعة 3:27
الوسط الرياضي ينعى خالد الزيلعي
المواطن - مروة نبيل

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حرص الوسط الرياضي والجماهير على نعي نجم النصر وأبها السابق، خالد الزيلعي الذي توفي، اليوم الجمعة، بعد معاناة مع المرض.

وفاة خالد الزيلعي

وكان خالد الزيلعي قد فاجأ الجماهير في عام 2020، وأعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولاقى دعمًا كبيرًا، قبل أن تدهور حالته خلال الفترة الماضية. وأعلن نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وفاة خالد الزيلعي، وقدم التعازي والمواساة لأسرته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وفاة خالد الزيلعي
الزيلعي

الوسط الرياضي ينعي اللاعب

وفور الإعلان عن وفاة اللاعب السابق، أصبح وسم “خالد الزيعلي في ذمة الله” ضمن قائمة الأكثر تداولًا، نظرًا للتفاعل الكبير، وقال نجم النصر السابق، ناصر الفهد: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”. وقال المحلل الرياضي خالد القحطاني: ” لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس”.
خالد الزيلعي
خالد الزيلعي
وكتب عبدالعزيز بغلف: “اللهم اغفر لعبدك خالد الزيلعي.. واجعل ما أصابه كفارة له .. واجعل مستقره الفردوس الأعلى”، وقال الإعلامي حازم الغامدي: “أمام هيبة الموت الكل صغير.. كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.. رحمك الله يا خالد الزيلعي وأسكنك الله فسيح جناته، والله يصبر أهلك وأحبابك”. وعلق حارس الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع قائلًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لأهله وذويه ومحبيه .. الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه .. اللهم اجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعة له في الدرجات يا رب العالمين”. وتابع عبدالعزيز البكر: “أسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعة له في الدرجات.. ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”، وكتب عبدالله العجلاني: ” الله يغفر لك ويرحمك يا خالد الزيعلي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
خالد الزيلعي
الزيلعي
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