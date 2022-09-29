الوطنية للأسمدة توزع أرباحًا مرحلية على المساهمين

أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي)، قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2022 م. وأوضحت أن إجمالي المبلغ الموزع 7,500,000 ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 5,000,000 سهم، وحصة السهم من التوزيع 1.50 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 15. أحقية الأرباح وأشارت الوطنية للأسمدة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء بتاريخ 09-03-1444هـ الموافق 05-10-2022 م والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية ( مركز إيداع ) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم دفع التوزيعات بتاريخ 19-10-2022 م ونوهت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة، أنها لا تحمل أياً من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. وأكدت أن المصدر يتحمل منفردًا المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق

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